Brak prądu w zachodniopomorskim. Sprawdź gdzie 5.05 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (5.05 11:04) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Warzymice, ul. Rubinowa 5, 6, dz.nr 16/3 do 16/5. 6.05 od godz. 8:00 do 15:00

Pargowo cała miejscowość, koło łowieckie.

8.05 od godz. 8:00 do 16:00

Siedlice, dz.86/3, 86/5, 86/6, 86/7, 88/1.

9.05 od godz. 8:00 do 15:00

Podgrodzie, ul. Podgrodzie 16, 19, 20, 23 do 23b, 23f, 31 do 36, 38, 40 do 44 parzyste, 45 do 48, 51, 52, 55, 61, 63, 67 do 73 nieparzyste, 74, 76, 80, przepompownia, przystań, dz.nr 101/12, 101/15, 101/35, 101/36, 101/62, 101/90, 101/92, 101/127, 101/141, 101/154.

9.05 od godz. 8:00 do 19:00

Police, Ofiar Stutthofu 11 do 19 nieparzyste, 25 do 29.

11.05 od godz. 8:00 do 16:00

Szczecin

Szczecin, ul. Ruska 22, 22a, portiernia.

6.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Żniwna 55/1, 55/2.

6.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Modra 116 stacja paliw, dz.nr 2/3, 7/4, 13/1, 59/1.

6.05 od godz. 8:00 do 15:00