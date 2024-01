Biblioteka na Pogodnie znów otwarta. Fantastyka i kryminały szczecińskich autorów [ZDJĘCIA]

Jak przystało na bibliotekę na Pogodnie, książnica znajduje się w starej, poniemieckiej willi. Wymagała modernizacji więc w kwietniu 2023 r. została zamknięta.

Modernizacja biblioteki na Pogodnie (filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej) trwała dziewięć miesięcy.

- Długo. Muszę przyznać, że już się stęskniłem - twierdzi pan Przemek, który do biblioteki zapisał się w 2010 r. - Jak tylko się dowiedziałem, że ma być otwarta, to sobie obiecałem, że koniecznie muszę tu przyjść. No i jestem.

- Szuka Pan jakiejś konkretnej książki?

- Ostatnio czytam literaturę dla młodzieży - przyznaje. - Mam 11-letnią córeczkę i wspólnie czytamy te same książki. Chcę wiedzieć, co teraz młodzi czytają ale również chcę mieć z córką wspólny język. To przecież jest doskonały pretekst do rozpoczęcia rozmowy. Ale chyba troszkę przedobrzyłem. Ostatnio wypożyczyłem dla nas "Rodzinę Monet" Weroniki Marczak. Córce się nie spodobała, zrezygnowała po przeczytaniu pierwszego tomu. A ja tak się wciągnąłem, że właśnie chcę wypożyczyć piąty tom.