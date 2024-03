Z Wołynia do Gądna po nowe życie

Michał Dworczyk, wydawca, dyrektor Muzeum w Gozdowicach i Starych Łysogórkach: Współpraca skłoniła nas do poszukiwania kolejnych osób, które dzielą się swoimi osobistymi wspomnieniami, wracając do lat dzieciństwa, młodości. Przywołane z pamięci historie mają wymiar traumatycznych przeżyć, jednak można w nich znaleźć także aspekt optymistycznych wydarzeń, które zapadły w pamięci bohaterów. Tak było również w przypadku Pani Zofii Bębnowskiej. Dzięki uprzejmości rodziny - wnuczki oraz córki, mogliśmy wysłuchać tej ciekawej historii 95-letniej kobiety. Oto ona. Jest rok 1946, pani Zofia z rodzicami opuszcza swoje rpdzinne strony na Wołyniu i jedzie do Polski: - Ojciec poszedł zgłosić nasz wyjazd na zachód, dużo ludzi już wyjechało wcześniej. Z Maniewicz, nie mieliśmy za bardzo co ze sobą zabrać. Pamiętam, tę Ukrainkę, co w naszym domu mieszkała, bo jej dom się spalił, jak Niemcy bombardowali. Ona nam tę jedną krowę utrzymała, a następnie przyprowadziła na stację do Maniewicz przed naszym wyjazdem. W zimie coś trzeba było wymyślić, żeby krowa przeżyła. Obok mieszkał taki Ukrainiec i miał stajnie, ludzie z naszej wioski przywozili siano, dzięki temu udało się ocalić tę krowę.

Autorów poniższego tekstu zainspirowała do wysłuchania i spisania relacji wnuczka Pani Zofii. W czasie rozmowy podkreślała jak ważna w chwili lektury książki, stała się nagle historia jej babci, którą zdecydowała się ocalić od zapomnienia. Na spotkania z czytelnikami, które odbyły się w miastach południa regionu zachodniopomorskiego przychodzili młodzi ludzie, dla których te historie są po prostu ciekawe. Zdarza się dość często, że wnukowie, prawnukowie stukają do naszych drzwi i proponują spotkania. W taki sposób udało się nam poznać Panią Zofię.

Gdy przyjechaliśmy do Jagodzina, byliśmy przed granicą. Wówczas chodził od wagonu do wagonu ten przewodnik i mówił, kto ma ruskie pieniądze, to obok jest bazar, tam można sobie coś kupić do jedzenia. Mama miała trochę rubli, kupiła grzybów, jagód suszonych, po to, aby te pieniądze wydać. Dojechaliśmy do granicy i pociąg stanął. Kontrolerzy chodzili, sprawdzali między innymi, czy w sianie nie zostało coś schowane. Wielu Ukraińców chciało uciekać razem z nami.

Jechaliśmy przez długi czas, postoje były między innymi w szczerym polu. Wówczas wykorzystywaliśmy to, aby nakarmić, napoić zwierzęta. Był z nami w transporcie, taki przewodnik, który mówił wcześniej, żeby wziąć ze sobą kilka cegieł, aby mieć na czym ugotować coś do jedzenia. Pamiętam, że jedliśmy zupę - trochę kaszy gryczanej i ziemniaki.

Czas powojenny kojarzy mi się ze stabilizacją Nasza rodzina na zakupy jeździła do Morynia, lecz częściej wybieraliśmy się do Chojny na bazar obok zniszczonej katedry. Dzięki tej jednej krowie, którą ze sobą przywieźliśmy, sprzedawaliśmy nabiał w Chojnie i w Szczecinie.

Rodzice „mieli jedną krowę, jedną walizkę oraz dwoje dzieci”. W Gądnie żyliśmy z gospodarstwa, do szkoły oraz kościoła chodziliśmy do Morynia. Miasteczko w czasie wojny nie ucierpiało. W Gądnie poznałam Franciszkę, myślę, że warto, abym w tym miejscu opowiedziała, kim była ta bliska mi osoba. Przyjechała do naszej wsi jako panienka z centralnej Polski jeszcze przed wojną. W Gądnie zapoznała przyszłego męża - Niemca, nazwisko jej przez to brzmiało Hooker, powojenni urzędnicy spolszczyli na Hoczyńska. Trudno jest mi dzisiaj powiedzieć, kim był wybraniec Frani, miejscowym gospodarzem czy robotnikiem zatrudnionym w jednym z gospodarstw. W czasie drugiej wojny światowej został zmobilizowany do hitlerowskiej armii i już nigdy nie powrócił do Gądna do swojej ukochanej.

Franciszka miała trójkę dzieci, starszego syna urodziła, gdy była jeszcze panienką. Kolejną dwójkę tj. syna i córkę miała już z tym Niemcem. Synowie jej wyjechali do Niemiec, nie pamiętam już dziś, w jakich to było latach, z kolei Ela (córka) została razem z matką i ciotką tj. (siostrą Franciszki), która przyjechała po wojnie do Gądna.