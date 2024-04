Wystawili swoje prace, by zebrać środki na zajęcia oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Zdrojach

- Wszystko po to, by nagłośnić temat. Wciąż o nim mówić - dodaje Zuzia. - By nie został zepchnięty w cień innych problemów, bo naszym zdaniem jest ważny i nie do końca przez wszystkich zauważany.

- Naszym celem jest takie zorganizowanie pobytu w szpitalu, by codziennie w godzinach popołudniowych coś się działo. By nie był to czas spędzony jak w standardowym szpitalnym oddziale. Chodzi o to, by było na co czekać - podkreśla Łukasz Tyszler. - Mamy bardzo wiele pomysłów, które będziemy konsultować z młodzieżą, która prowadzi zbiórkę. Im więcej uda się pozyskać środków, tym większe będziemy mieli pole do działań. Dlatego nadal zachęcamy do wsparcia tej wyjątkowej inicjatywy - dodaje dyrektor.