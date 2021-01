Beata Bugajska, pełnomocnikiem prezydenta Szczecina ds. równości. Teraz czas na konkrety

Beata Bugajska – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. równości Gminy Miasto Szczecin (przewodnicząca zespołu),

Aleksandra Piasecka – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. współpracy międzynarodowej Gminy Miasto Szczecin;

Zofia Mirkiewicz – kierownik Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych;

Klaudia Tarczyńska – Główny specjalista w Wydziale Organizacyjnym UM;

Michał Kaczmarczyk – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta Miasta;

W listopadzie ub. roku prezydent przyjął stanowisko, w którym wyraźnie deklaruje wsparcie osobom dyskryminowanym i wskazuje kierunki działań miasta w tym obszarze. Wówczas spotkało się to z krytyką ze strony radnych klubu Prawa i Sprawiedliwości.

- Kto tak naprawdę jest dyskryminowany. Ja nie widziałem, aby ktokolwiek z protestujących był napiętnowany, a ja jako katolik obawiam się o swoje zdrowie. Sam byłem świadkiem profanacji na mszy. Proponuję, aby obok flagi Szczecina zawisła flaga LGBT, czyli bohomaz podobny do tęczy. Ta uchwała ma podłoże ideologiczne. Zmierzamy w kierunku miasta bez zasad, w kierunku tego co krzyczy jeden z celebrytów "Róbta co chceta" - mówił w listopadzie radny Robert Stankiewicz odwołując się do wydarzeń, jakie miały miejsce po wydaniu przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenie w sprawie ustawy antyaborcyjnej.