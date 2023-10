Artur Szałabawka: Kontynuacja inwestycji to rzecz nadrzędna

Każdy jest ważny. Są jednak takie, które odcisną swoje piętno na dekady. Jeżeli miałbym wskazać inwestycje już zrealizowane, to przede wszystkim polickie Polimery i tunel w Świnoujściu. Warto zauważyć, że wartość tej pierwszej to ponad 7 mld złotych. Kwota astronomiczna i pewnie niewiele mówi. Obrazowo - to równowartość ponad trzech Stadionów Narodowych. Za 7 mld złotych można by kupić prawie 200 czołgów Abrams. Tego typu inwestycja, mówię o zakładach produkcji polipropylenu w Policach, to ewenement w tej części Europy w ostatnich kilkudziesięciu latach. Jego produkcja zaspokoi połowę naszego zapotrzebowania na to tworzywo. Jednak, o czym jestem przekonany, do jakościowej zmiany dla Szczecina i regionu, także Polic, przyczyni się inna, będąca już w fazie realizacji. Myślę o Zachodniej Obwodnicy Szczecina. W ramach tego gigantycznego projektu infrastrukturalnego planujemy budowę dwóch tunelów łączących oba brzegi Odry na wysokości Police-Święte, za 5,4 mld złotych.

Przede wszystkim czas wytężonej pracy, ale i wyzwań. To już druga kadencja, w trakcie której to Prawo i Sprawiedliwość ponosi odpowiedzialność za państwo i obywateli, Polki i Polaków. Nie chcę epatować tym, co „ja” zrobiłem, bo polityka to efekt pracy zespołowej, pracy wielu ludzi.

Mam wrażenie, że jest spora grupa osób, która nie rozumie znaczenia zachodniego drogowego obejścia Szczecina. Teza o tym, że warunkiem koniecznym dla funkcjonowania nowoczesnych miast jest posiadanie drożnych systemów komunikacyjnych, w szczególności obwodnic, jest łatwa do obronienia. Proszę spojrzeć na Paryż, Londyn, Madryt czy Rzym. We wszystkie te miasta wpisane są drogowe obwodnice. Warunkiem koniecznym dla sprawnego rozwoju naszego miasta jest szczeciński ring. Tak, potrzebujemy obwodnicy na wzór berlińskiego ringu.

To projekt na lata. Co najmniej na kolejną kadencję. Co się stanie gdy Zjednoczona Prawica samodzielnie bądź w koalicji nie utrzyma władzy. Projekt będzie kontynuowany?

Chciałbym, żeby to były tylko obawy Artura Szałabawki, ale doświadczenie każe mi być sceptycznym. Posłużę się przykładem, każdy z nas jeździł z pewnością do Międzyzdrojów. Jeszcze niedawno zjazd do tej miejscowości zwieńczał wiadukt, którego dzisiaj już nie ma. Pewnie zarzut o marnotrawstwo, no bo po co rozbierać niespełna dziesięcioletni wiadukt, byłby zasadny, gdyby nie jeden szczegół. Otóż wiadukt został tak zaprojektowany i wykonany, że uniemożliwiał rozbudowę drogi S3 o dodatkowe pasy. Mówiąc wprost, nasi poprzednicy nie planowali poszerzenia drogi ze Szczecina do Świnoujścia, dlaczego więc mieliby chcieć budować zachodnią obwodnicę Szczecina? Nie wnikam w intencje, oceniam tylko fakty. Myślę, że gdyby nasi polityczni przeciwnicy przejęli władzę, wiele inwestycji zostałoby zatrzymanych bądź trafiłoby do kosza.

Przestrzega pan?

Nie, stwierdzam fakty. I dlatego przy tej okazji powracam do słów wypowiedzianych przez śp. Prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego: silne Pomorze Zachodnie to Polska racja stanu. Dla mnie, urodzonego na tej ziemi Polaka, jest to niczym drogowskaz.