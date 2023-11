Akt oskarżenia przeciwko byłym funkcjonariuszom ZOMO w sprawie pobicia uczestnika manifestacji podczas stanu wojennego

- Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie wniósł do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum akt oskarżenia przeciwko trzem byłym funkcjonariuszom Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej, którzy w dniu 15 września 1982 roku w Szczecinie wzięli udział w pobiciu Stanisława M., zatrzymanego w związku z manifestacją uliczną przeciwko bezprawiu stanu wojennego – poinformował w czwartek w komunikacie Instytut Pamięci Narodowej.

Według ustaleń śledztwa oskarżeni zatrzymali Stanisława M. 15 września 1982 r. około godz. 21 na placu Zwycięstwa w Szczecinie – podejrzewali go o udział w odbywającej się tam demonstracji ulicznej.

Gdy legitymowali mężczyznę, jeden z funkcjonariuszy uderzył go ręką w twarz, po czym wszyscy trzej obezwładnili, a gdy już prowadzili mężczyznę do zaparkowanego niedaleko radiowozu milicyjnego, bili go pięściami w głowę.

Kiedy mężczyzna był już w pojeździe, funkcjonariusze – jak podał IPN – kilkakrotnie uderzyli go pałką milicyjną w twarz i głowę, powodując liczne zasinienia na twarzy.