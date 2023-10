Znów działa oddział okulistyki w szpitalu przy ul. Arkońskiej w Szczecinie

Tak naprawdę powody zawieszenia działalności oddziału okulistyki w szpitalu wojewódzkim były dwa. Pierwszy, to brak kadry, drugi (ściśle związany z pierwszym) - przemęczenie personelu. Przypomnijmy, od jakiegoś czasu w oddziale pracowało zbyt mało specjalistów.

- Na oddziale pracuje trzech lekarzy specjalistów, jeden lekarz bez specjalizacji z warunkowym prawem wykonywania zawodu oraz jeden rezydent - tłumaczył pod koniec lipca przyczyny zawieszenia działalności oddziału okulistyki Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik prasowy SPWSZ. - To wysoce niewystarczająca obsada, która od miesięcy pracowała ponad siły, by zapewnić ciągłość pracy oddziału. Jednak przemęczenie lekarzy i trwające trudności z pozyskaniem kolejnych specjalistów zmusiły dyrekcję szpitala do wystąpienia z wnioskiem do wojewody zachodniopomorskiego o zgodę na czasowe zaprzestanie wykonywania świadczeń zdrowotnych przez oddział okulistyki.

Okulistyka przy ul. Arkońskiej zawiesiła swoją działalność na dwa miesiące, od 1 sierpnia do 1 października - zaprzestano także prowadzenia tzw. dyżurów ostrych, które były pełnione przez specjalistów całodobowo w środy - bez zmian natomiast działała przyszpitalna poradnia okulistyczna.