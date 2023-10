NFZ: Studencie zadbaj o siebie! Masz ubezpieczenie zdrowotne i prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej?

Małgorzata Koszur radzi, by studenci upewnili się, czy mają ubezpieczenie zdrowotne i prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Tłumaczy: "Jeśli student nie ukończył jeszcze 26 roku życia i nadal się uczy, do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członka rodziny, zgłasza go rodzic, jedno z dziadków lub opiekun prawny.

Jeśli rodzic, który zgłasza dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego, zmienia pracę (przechodzi na emeryturę), musi je zgłosić ponownie do ubezpieczenia u nowego płatnika składek: w ZUS.

Wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego rodzic składa u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, ZUS. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą zgłoszenie na formularzu ZUS ZCNA kierują bezpośrednio do ZUS za pomocą Platformy Usług Elektronicznych, poczty lub osobiście.

Rodzic zgłasza do ubezpieczenia uczące się dziecko, które nie ukończyło 26 roku życia, bo obowiązek zgłoszenia jako członka rodziny spoczywa na ubezpieczonym opiekunie prawnym. Kto może to zrobić?

- Student może mieć własny tytuł do ubezpieczenia, np. gdy pracuje na podstawie umowy o pracę - tłumaczy rzeczniczka NFZ. - Wtedy do ubezpieczenia zgłasza go pracodawca. Jeśli jednak uczący się prowadzi własną działalność gospodarczą, do ubezpieczenia zgłasza się sam.

W przypadku, kiedy student podjął pracę w czasie wakacji i umowa o pracę już się skończyła, do ubezpieczenia zdrowotnego ponownie zgłasza go ubezpieczony rodzic. To warunek, by mógł w pełni korzystać ze świadczeń w ramach NFZ.

Jeśli uczący się nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, a rodzic albo inna osoba uprawniona nie mogą go zgłosić, bo sami nie pracują, może to zrobić uczelnia. Zrobi to jednak tylko na jego wniosek, który musi złożyć w dziekanacie.

- Jeśli w trakcie studiów student rozpoczął pracę, np. na podstawie umowy o pracę, uczelnia musi go wyrejestrować z ubezpieczenia - zgłasza go do niego pracodawca - mówi Małgorzata Koszur.

Kiedy z kolei zakończy pracę, musi poinformować o tym uczelnię, która ponownie zgłasza swojego studenta do ubezpieczenia zdrowotnego. To nie stanie się automatycznie!