Giełda Pracy dla studentów na Uniwersytecie Szczecińskim [ZDJĘCIA]

Giełda Pracy to przede wszystkim bezpośrednie spotkania z przedstawicielami firm i instytucji przy ich stoiskach. To szansa dla studentów i absolwentów, aby poznać rynek pracy, pracodawców i ich oczekiwania względem umiejętności i kompetencji kandydatów do pracy, ale także oferty pracy/staży/praktyk.

- Nasi studenci i absolwenci mają szansę zorientować się, jakie są możliwości zatrudnienia. Wystawcy reprezentują różne branże w naszym regionie, można z nimi porozmawiać, poradzić się, za co nasi studenci są bardzo wdzięczni - mówi prof. Waldemar Tarczyński, rektor US.

Uczestnicy Giełdy Pracy mogą skorzystać także z porad ekspertów takich instytucji jak np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Na indywidualnych spotkaniach kandydaci mają możliwość przeanalizowania ofert pracodawców uczestniczących w Giełdzie Pracy pod względem swoich umiejętności i predyspozycji oraz przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Rozmowa z doradcą zawodowym będzie także doskonałym przygotowaniem do rozmów rekrutacyjnych.