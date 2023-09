Znamy finalistów 17. Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie

Jury wyłoniło spośród blisko 300. zgłoszeń finalistów tegorocznej edycji Festiwalu Młodych Talentów. Oto dziesiątka, którą usłyszymy w Szczecinie na żywo.

Anchey Nocon - Jaworzno Anchey Nocon to wokalista, autor tekstów i producent muzyczny. Wcześniej znany ze współpracy z blunt razor, z którym wydał album "Szczebrzeszyn", rozpoczął karierę solową albumem koncepcyjnym „Now The Grass Grows Through My Skin”, z którego materiał wykonuje razem z Jagną Nocoń oraz basistą zespołu blunt razor Szymonem Golcem. color blue - Dąbrowa Górnicza color blue to duet, który zapoczątkowała chęć syntezy dream popu z emocjonalnymi pocztówkami ukrytymi w słowach i dźwiękach. Gatunkowo najbliżej im do muzyki alternatywnej i elektronicznej. Dotychczasowe utwory osadzone są w melancholijnych, sennych, ale barwnych aranżacjach, które niosą w sobie treści z pogranicza jawy i snu. Duet pochodzi z Zagłębia Dąbrowskiego, a w jego skład wchodzi Zuzanna Nicgorska oraz Patryk Jędrys. W swojej twórczości obydwoje odpowiedzialni są za wokal, teksty oraz produkcję.

cosmos - Warszawa Karol i Mateusz to skrajne temperamenty tworzące cosmos. Mieszają nie tylko charaktery, ale również gatunki muzyczne. W ich utworach przeplatają się romantyczne brzmienia gitary, energiczne basy oraz rozpływające się syntezatory. Przy ich piosenkach można rozmyślać i tańczyć. Pod nazwą cosmos prezentują swoje utwory od 2021 roku. Domsun - Poznań Domsun to niezależny projekt elektroniczny, który uwielbia break-beat i sample wokalne. Inspiruje się takimi artystami jak Bonobo, Bicep, Moderat i inni. Artysta włącza do swojej muzyki wiele słodyczy dla ucha, przestrzennych faktur i elementów vintage. Pochodzi z Białorusi, w poszukiwaniu schronienia politycznego, musiał przenieść się do Polski. Choć początkowo wszystko zaczęło się od produkcji w sypialni, obecnie Domsun to pięcioosobowy zespół, który jest w stanie olśniewać występami na żywo.

Fear of Eating Rabbits - Kraków

Duet, który od kilku dobrych lat robi muzykę, ale dotychczas jedynie do przysłowiowej szuflady. Skład zespołu to Klaudia - wokal, Kuba - gitary i inne instrumenty. Wśród naszych muzycznych inspiracji można znaleźć klasyki (Dylana i Beatlesów), ale też perełki amerykańskiej alternatywy jak Phoebe Bridgers, Bon Iver czy The National. Free Road - Żnin Zespół Free Road w obecnym składzie od 2021 roku pochodzi ze Żnina. Gramy utwory własnej kompozycji, które są powrotem do lat 70/90 i wprowadzają klimaty lata i deskorolek. Heima - Łódź Heima to łódzki zespół, który tworzy swój świat od końca 2017 roku. Ich muzyczna wrażliwość płynnie porusza się między różnymi gatunkami, jak indie pop, art rock czy nawet post-punk. Jednak cała twórczość zespołu ma wspólne mianowniki. Zapadający w pamięć wokal, nastrojowe partie gitar, oraz ciekawa warstwa rytmiczna tworzą połączenie o intrygującej aurze.

IGA - Sulechów IGA to wokalistka i songwriterka z Polski. Od 4 lat artystka odwiedza kraje europejskie w poszukiwaniu inspiracji i realizuje swoje projekty. IGA w swoich piosenkach łączy elektroniczny pop, etniczne rytmy i rap. Mieszanka wybuchowa która okazuje się niezwykle uzależniająca. Przez ostatni rok (2023-2024) artystka wraz z zespołem wybitnych muzyków i artystów pracowała nad debiutancką epką i produkcją czterech elektryzujących teledysków. Piosenki które sprawiają że zatańczysz jakby nikt nie patrzył czekają na swoją premierę w 2024 roku. Mark and the Boomers - Sędziszów Małopolski, Rzeszów Mark and the Boomers to pochodzący z Podkarpacia zespół, którego liderem jest 24-letni Rafał Solarski, dla przyjaciół ‘Mark’. Artysta skompletował grupę doświadczonych muzyków ‘Boomersów’, w której spotykają się aż 3 pokolenia muzycznych inspiracji. Piosenki Marka opowiadają o wycofaniu, byciu nierozumianym przez najbliższych, a także poszukiwaniu akceptacji w niewłaściwych miejscach.

Zachody - Leszno ZACHODY powstały na fundamencie Four Seasons, gdzie w niezmienionym składzie grupa postanowiła wejść w nowy rozdział swojej działalności, robiąc ukłon w stronę muzyki elektronicznej, jednocześnie nie rezygnując z organicznego brzmienia gitar i żywych bębnów. ZACHODY stawiają na teksty pisane codziennością, niejednokrotnie podparte metaforami i zabawami słownymi. Przesłuchania konkursowe odbędą się 6 października 2023 r. w Szczecinie. Weźmie w nich udział maksymalnie 10. wykonawców. Zwycięzcę poznamy dzień później, 7 października, podczas koncertu finałowego w Kosmosie. Na zdobywcę Grand Prix czeka dystrybucja cyfrowa singla (gotowego do publikacji) oraz związane z tym działania promocyjne, oraz przedstawienie twórczości zwycięzcy w roli supportu (jeżeli posiada 30 min. materiał muzyczny oraz doświadczenie koncertowe) przed koncertem artysty reprezentującego firmę Kayax. Nagroda finansowa w wysokości 5 tys. zł dla zdobywcy Grand Prix oraz po 2,5 tys. zł dla pozostałych dwóch wyróżnionych wykonawców.

Rzeczniczka SG o filmie "Zielona granica" Holland Rzeczniczka SG o filmie "Zielona granica" Holland