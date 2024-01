Zieloni dali zielone światło Przemysławowi Słowikowi. Będzie kandydował na prezydenta Szczecina?

- Ta rekomendacja Rady Krajowej, którą podjęto w weekend, nie jest równoznaczna z moją decyzją do startu. Mam gotowość do tego, ale to będzie decyzja w ramach naszego obozu koalicyjnego. W ciągu najbliższych dwóch tygodni sprawa powinna się wyjaśnić - powiedział dzisiaj radny Przemysław Słowik.

Zieloni są w Koalicji Obywatelskiej.

Jego zdaniem w Szczecinie potrzebna jest zmiana prezydenta, choć Zieloni w radzie miasta są w koalicji (KO) wspierającej Piotra Krzystka.

- Bez względu na to co nas dzieli i łączy, ile prezydent miał sukcesów i porażek, uważam, że po prawie dwudziestu latach na stanowisku prezydenta, potrzebna jest zmiana. Dla samego odświeżenia urzędu, dla wpuszczenia nowej krwi, nowych pomysłów, nowej wizji - uważa Słowik.

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek, choć oficjalnie nie zadeklarował, że będzie startował po raz piąty, to najprawdopodobniej w najbliższym czasie to ogłosi. Może liczyć na poparcie Koalicji Samorządowej i prawdopodobnie Polski 2050 Szymona Hołowni. Zadeklarował to niedawno Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski i jeden z liderów partii.