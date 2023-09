Zespół kamienic zamiast skarpy. Rada miasta zdecyduje, co pójdzie pod młotek. W porządku obrad ponad 60 uchwał

W ubiegłym tygodniu radni z komisji budownictwa Rady Miasta Szczecin pozytywnie zaopiniowali pomysł władz Szczecina na podreperowanie budżetu. Na listę „do sprzedaży” trafiły m.in. grunty w pobliżu jeziora Dąbie na ulicy Przestrzennej, a także przy ulicy Żaglowej, Studziennej, Nehringa, Potok, Leśny Brzeg i Dworcowej. I właśnie ta ostatnia lokalizacja wzbudziła sporo emocji. Przeciwko zbyciu ziemi jest miejscowa rada osiedla.

Mowa o działce u podnóża rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, o powierzchni 0,1566 hektara, na skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Rybackiej. Kilka lat temu planowano na niej zbudować parkingowiec. Pomysł jednak upadł, a w przyszłości - według nieoficjalnych informacji - mogą tam powstać kamienice.

Teren jest przeznaczony pod wielofunkcyjną zabudowę mieszkaniowo-usługową. W przypadku nowej zabudowy co najmniej 50 procent powierzchni musi być przeznaczone na funkcję mieszkaniową. Dopuszcza się także lokale handlowe o powierzchni sprzedaży do 600 metrów kwadratowych. Nieruchomość znajduje się na obszarze urbanistycznym Starego Miasta, wpisanym do rejestru zabytków, co oznacza, że inwestor będzie musiał przestrzegać zaleceń konserwatorskich.