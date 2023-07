Zapaść w komunikacji miejskiej stała się faktem. Ponad 190 kursów odwołanych, bo brakuje motorniczych

- Temat komunikacji miejskiej to temat szeroki i niestety trudny w ostatnich miesiącach. Tak, borykamy się z dużym kryzysem, który jest efektem horrendalnych cen prądu czy swego czasu także cen paliw. Dodatkowo inne obciążenia oraz zabieranie pieniędzy samorządom przez rząd spowodowało, że walczymy o przetrwanie. Na niedawnej sesji dosypywaliśmy miliony złotych do komunikacji publicznej, ale tylko na pokrycie strat. Kiedyś za takie pieniądze, można było uruchomić dodatkowe linie. Dziś walczymy o utrzymanie tego co jest. Zaciskamy pasa na każdym kroku, każdą złotówkę oglądamy kilka razy. I jeśli w kraju nic się nie zmieni, to będzie tylko gorzej. Zarówno Tramwaje Szczecińskie jak i spółki autobusowe prowadzą ciągłe nabory na kierowców czy motorniczych. W miarę możliwości rosną także zarobki tej grupy, jednak zrozumiałe jest, że każdy i zawsze chciałby więcej. Jeśli ktoś ma jakieś racjonalizatorskie pomysły, to chętnie się z nimi zapoznamy. Muszą być jednak osadzone w realiach, a nie oderwane od rzeczywistości — komentuje prezydent Krzystek.