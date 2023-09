Zachodniopomorskie. Prezentacja kandydatów PiS w nadchodzących wyborach parlamentarnych [ZDJĘCIA] Marek Jaszczyński

Marek Gróbarczyk, Leszek Dobrzyński i Artur Szałabawka znaleźli się na pierwszych trzech miejscach listy wyborczej PiS do Sejmu w okręgu 41 Andrzej Szkocki Zobacz galerię (25 zdjęć)

"Wiarygodność" pod takim hasłem do wyborów idzie drużyna PiS. - Można łatwo zweryfikować, co obiecywaliśmy cztery lata temu, osiem lat temu i co zostało zrealizowane - mówił Joachim Brudziński w Szczecinie.