Zachodniopomorskie. Prezentacja kandydatów Lewicy w nadchodzących wyborach

Prezentacja kandydatów odbyła się odbyła się na Wałach Chrobrego w Szczecinie.

Numerem 1 jest Dariusz Wieczorek, poseł na poseł na Sejm RP.

- Dzisiaj prezentujemy ekipę, dla której ideały lewicy są najważniejsze - mówi Dariusz Wieczorek. - To ekipa, którą łączy i młodość i doświadczenie. Łączy nas również to, że od wielu lat współpracujemy ze sobą jako reprezentanci różnych partii. Nasza mądrość polega na tym, że wyciągneliśmy wnioski z roku 2015 i dzisiaj na listach Lewicy są przedstawiciele Unii Pracy, PPS-u czy partii Razem. Cieszy n as to ogromnie, bo Lewica wygrywa wybory, kiedy jest zjednoczona, a przegrywa, kiedy się kłóci.