Zachodniopomorskie pierwsze, Szczecin drugi a Świnoujście po raz piąty liderem

To województwo zachodniopomorskie zajęło w rankingu wydatków inwestycyjnych jakie pokazała Wspólnota” za lata 2020-2022 pierwsze miejsce. Tym samym zdetronizowało wieloletniego lidera tego rankingu - podlaskie. Z kolei w kategorii miast na prawach powiatu to Świnoujście i to już po raz piąty wygrało ranking polskich samorządów, które w ostatnich latach wydały najwięcej na inwestycje. A prezydent Janusz Żmurkiewicz odebrał nagrodę Samorządowca Roku 2023.

Pierwsze miejsce dla zachodniopomorskiego

W zachodniopomorskim to wydatki na infrastrukturę spowodowały to wysokie miejsce w zestawieniu „Wspólnoty”. W 2022 r. na zadania związane z realizacją zadań drogowych i „rowerowych” wydano ponad 320 mln zł. Jednym z najważniejszych projektów była rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku od Stepnicy do Recławia (ponad 23 km). Modernizacja tej drogi przekroczyła wartość 147 mln zł (łącznie z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). A na projekty związane z rozbudową infrastruktury dla rowerzystów w ubiegłym roku przeznaczono w regionie 29 mln zł. Większość inwestycji była dofinansowana z pieniędzy unijnych. Sieć Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego liczy już 1100 km. Docelowo planowane jest 1,5 tys. km. Duże zaangażowanie samorządu w unowocześnianie regionalnego transportu przejawia się również w zakupach taboru kolejowego (urząd marszałkowski jest właścicielem pojazdów użytkowanych przez zachodniopomorski oddział spółki Polregio). Może on pochwalić się najnowocześniejszymi pociągami w Polsce do obsługi połączeń regionalnych (ponad 70 pojazdów). W 2022 sfinalizowano kontrakt na zakup 12 pojazdów hybrydowych (z podwójnym napędem, elektrycznym i spalinowym). A na początku sierpnia zakończono modernizację Teatru Polskiego w Szczecinie.