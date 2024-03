Wykonawca nowej S3 nad morze i obwodnicy Koszalina wstrzymał prace. W tle spór o ponad 100 mln złotych

Polbud Pomorze wezwał także do zmiany kontraktu "Budowa Obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód". W piśmie do GDDKiA wzywa m.in. o waloryzację kontraktu 46 607 088,57 złotych. Kontrakt o wartości 448,87 mln zł realizuje konsorcjum firm Polbud Pomorze (lider), Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów oraz Wibra Infrastruktura.

Obwodnica Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S6 ma łączną długość 21,1 km. Od jesieni 2019 roku dostępne dla kierowców są trzy odcinki tej trasy: od węzła Bielice do węzła Koszalin Wschód, połączenie z ulicą Szczecińską (S11) oraz końcowy fragment obwodnicy od węzła Sianów Wschód. To w sumie 13,2 km obwodnicy. Rozprowadzają one ruch z nowej drogi S6, jednak nie dają możliwości ominięcia Koszalina i Sianowa przez ruch tranzytowy. Dlatego konieczne jest dokończenie odcinka od węzła Koszalin Wschód do węzła Sianów Wschód, tak aby spiąć ze sobą całą obwodnicę.

Czekamy na wyjaśnienia ze strony szczecińskiego oddziału GDDKiA. Do tematu jeszcze wrócimy.