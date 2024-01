Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa wykryła nowy model oszustwa karuzelowego w obrocie samochodami

Uczestnicy tego oszustwa zawyżyli naliczony podatek VAT w łącznej kwocie 40 mln zł. "Udowodniliśmy fikcyjne sprzedaże aut do państw UE na ponad 63 mln zł".

Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa ustaliła łańcuchy fakturowania ponad 1300 nowych samochodów, składające się nawet z kilkunastu różnych podmiotów. Wartość niektórych samochodów przekraczała 0,5 mln zł netto. Każdy samochód, zanim trafił do ostatecznego klienta, był nawet siedmiokrotnym przedmiotem sprzedaży i nabycia wewnątrz Unii Europejskiej (UE). W łańcuchach tych brało udział:

Ustaliła też, że ta grupa dokonywała fikcyjnego obrotu tą samą nieruchomością. W efekcie takiego łańcuchu fakturowania wartość tej nieruchomości wzrosła sztucznie z 1 mln zł do 27 mln zł. W wydanej decyzji określiliśmy spółce zobowiązanie podatkowe w VAT, zamiast zadeklarowanej kwoty do przeniesienia 2.748.273,00 zł. Pomimo tego spółka nadal obniżała zobowiązania w VAT o to przeniesienie.

Dopiero kontrola celno-skarbowa i postępowanie podatkowe w spółce za kolejne okresy rozliczeniowe zakończyły sprawę. Decyzją Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie pozbawiliśmy spółkę prawa do tego przeniesienia, a nieruchomość została zlicytowana. Uzyskana kwota zaspokoiła zobowiązania spółki wobec Skarbu Państwa.