Zachodniopomorska "skarbówka" ostatnio zajęła samochody, kontenery i naczepę

- 29 grudnia ub. r. podczas kontroli na autostradzie przedstawiciele Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie tymczasowo zajęli ciągnik samochodowy warty 234 tys. zł, którego właściciel miał zaległość podatkową na kwotę ponad 1,5 mln zł z tytułu VAT. Zajęcie zostało potwierdzone przez Trzeci Urząd Skarbowy w Szczecinie. Teraz ciągnik będzie przedmiotem egzekucji.

- 10 stycznia podczas weryfikacji zgłoszenia towaru przestawionego do odprawy eksportowej w Oddziale Celnym w Świnoujściu okazało się, że eksporter jest dłużnikiem, co uzasadniało tymczasowe zajęcie ruchomości na zabezpieczenie długu w kwocie 17097 zł z tytułu VAT i 39920 zł z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W trakcie prowadzonych czynności eksporter uregulował zadłużenie z tytułu VAT. Niestety, gdy miało dość do zwolnienia towaru do procedury wywozu okazało się, że miał jeszcze do uregulowania 39920 zł z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ostatecznie funkcjonariusze Izby Skarbowej w Szczecinie zatrzymali dwa z czterech zgłoszonych do wywozu kontenerów. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy zatwierdził protokół i przejął prowadzenie dalszych czynności egzekucyjnych.