"Weekend w Szczecinie" czyli najciekawsze wydarzenia kulturalne

"Iwona księżniczka Burgunda" to dramat Witolda Gombrowicza, który został opublikowany w 1938 w miesięczniku „Skamander”. Dwadzieścia lat później ukazał się w wydaniu książkowym. W pierwodruku, w "Uwagach o grze i reżyserii", autor zalecał "jak najsilniej uwydatnić, co następuje: 1. Wszystkie elementy groteski i humoru neutralizujące przykrą osnowę sztuki, nie zatracając jednak trzeźwości i naturalności w psychologii osób i w całej akcji. 2. Nonszalancję i swobodę tekstu. Sztuka nie powinna być grana zanadto na serio. 3. Pełną świadomość osób działających. Bohaterowie sztuki są ludźmi zupełnie normalnymi, a tylko znajdującymi się w anormalnej sytuacji". 29 września, godz. 19, 30 września, godz. 16, 1 października, godz. 16.00

Czerwony Kapturek to czwarty po Jedną ręką, Pinokiu i Kopciuszku spektakl Anny Smolar oparty o tekst współczesnego francuskiego dramatopisarza i reżysera Joëla Pommerat. Spektakl zanurza nas w świecie muzycznym i tajemniczym, w którym groza i śmiech nieustannie się ścierają, a relacje opowiadane są językiem choreograficznym, w rytmie bębnów na żywo. 30 września godz. 11.00, 17.00, 1 października, godz. 17.00

"Bukartyk – fatalny przykład dla młodzieży" Teatr Polski w Szczecinie

Spektakl jest rodzajem komentarza polskiej rzeczywistości oraz rodzajem instruktażu zachowań obywatelskich. To również pokazanie pewnej postawy artysty wobec świata. Świata, w którym przyszło nam funkcjonować – gdzie co innego nam się mówi, a co innego robi. W spektaklu znajdą się piosenki z muzyką i słowami Piotra Bukartyka, barda poruszającego się na pograniczu wielu gatunków muzycznych, mieszającego rocka, bluesa, muzykę folk oraz reggae z kabaretem i piosenką literacką. Artysta wystąpi w spektaklu wraz ze swoim zespołem.

29, 30 września, godz. 19