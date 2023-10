We wrześniu 2024 nowa szkoła na Warszewie zaprosi pierwszych uczniów

Prace wykonywane są aktualnie zarówno w części wewnętrznej i zewnętrznej obiektu. Wewnątrz to zaawansowany etap robót wykończeniowych. Kontynuowane są prace tynkarskie i posadzkarskie. Wykonywane są okładziny ścian i posadzek z płytek, trwa montaż sufitów podwieszanych. Jednocześnie pracują instalatorzy i technicy odpowiedzialni za prawidłowe podłączenie instalacji elektrycznych i sanitarnych. Na zewnątrz kontynuowane są prace przy elewacji budynku. Trwa również budowa zagospodarowania terenu. Wykonywane są prace przy drogach, parkingach i ciągach komunikacyjnych.

Pierwszy dzwonek w szkole zabrzmi 1 września 2024 roku.

- Wszystkie prace zostaną zakończone w okresie przedwakacyjnym. Jest to jednak obiekt tak nowoczesny, że kadra i pracownicy obsługi będą potrzebowali chwili, żeby się o do niego przyzwyczaić - mówi Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina. - Inwestycja po wszystkich wcześniejszych perturbacjach przebiega bardzo sprawnie, termin zakończenia nie jest w żaden sposób zagrożony, przygotowane są środki finansowe na wyposażenie. Przy takiej skali obiektu sam zakup mebli to będzie kilka milionów złotych. Jesteśmy do tego przygotowani i powoli uruchamiamy ten proces, bo wiemy, że szkoła będzie skończona wiosną 2024, a od 1 września dzieci będą się w tym obiekcie uczyć.