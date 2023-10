Ważna sesja w Szczecinie. Pieniądze na tramwaje, autobusy i kulturę. Będą nowi radni?

Nowelizacja budżetu przewiduje zasilenie spółek autobusowych kwotą 7,3 mln zł na pokrycie kosztów przewozu. To oznacza, że wydatki na autobusową komunikację wzrosną w tym roku do 206 mln zł. Do Tramwajów Szczecińskich trafi 6,1 mln zł, a wydatki na tramwaje wzrosną do 129,4 mln zł.

Prawie 1,5 mln zł trafi do instytucji kultury na modernizację obiektów i zakupy inwestycyjne. To m.in. 61,5 tys. zł na modernizację fortepianu gabinetowego w Filharmonii Szczecińskiej, 30 tys. zł na remont instalacji p.poż. w Teatrze Współczesnym, 18 tys. zł na naprawę dekarsko-blacharską uszkodzonych przepierzeń w DK 13 Muz, czy 60 tys. na wykonanie koncepcji zagospodarowania i nawodnienia ogrodu oraz wykonanie projektu i realizację ekspozytora ogłoszeniowego w Willi Lentza.

W budżecie znajdzie się kilka zadań, których wcześniej nie planowano. To m.in. 2 mln zł na zakup kina Pionier, czy 26 tys. zł. jako uzupełnienie systemu monitoringu w związku z włamaniami oraz próbami dewastacji. Za 380 tys. zł w lasach miejskich mają się pojawić wkrótce trzy nowe polany rekreacyjne.