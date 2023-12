W szpitalu wojewódzkim w Szczecinie wykonano zabieg neuromodulacji krzyżowej

Zabiegi neuromodulacji krzyżowej wykonuje się, kiedy u pacjenta dochodzi do zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych. Mówi się wtedy o pęcherzu nadaktywnym. Chorzy odczuwają ciągłe parcia na pęcherz. Mają kłopot z częstomoczem oraz częstym nocnym oddawaniem moczu.

Pomimo coraz lepszego poznania fizjologii oraz patologii dotyczącej pracy pęcherza moczowego, polegającej na gromadzeniu i wydalaniu moczu, nie udało się dotychczas znaleźć skutecznej u wszystkich pacjentów metody terapeutycznej. Powagi sytuacji dodaje fakt, iż schorzeniem tym dotkniętych jest około 16.9 proc. kobiet i 16 proc. mężczyzn.

Pani Aleksandra od lat zmagała się na dolegliwości związane z zaburzeniami dolnych dróg moczowych.

- Potrafiłam siedzieć w toalecie po dziesięć, dwadzieścia minut, aby oddać mocz, a czasem w ogóle mi się to nie udawało. Przez to co chwilę biegałam do ubikacji, by znowu próbować. To była męczarnia - opowiada 26-letnia pacjentka, która – jako pierwsza w szpitalu wojewódzkim - przeszła zabieg neuromodulacji krzyżowej.