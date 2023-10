W Szczecinie i Świnoujściu powstanie Centrum Kompetencji Polskiego Offshore

- Cieszy mnie inicjatywa ORLEN Neptun, bo doskonale wpisuje się ona w nasze dotychczasowe działania i projekty w zakresie przygotowania kadr na rzecz sektora offshore wind. Jestem świadomy, jak ogromne jest to wyzwanie, które wymaga koordynacji działań i dobrej współpracy wielu partnerów. Nie mam jednak wątpliwości, że zarówno Szczecin, jak i cały region zachodniopomorski ma potencjał i możliwości, by stać się polskim hubem offshorowym – zauważa Michał Przepiera, zastępca Prezydenta Miasta Szczecin.

- Uruchomienie Centrum Kompetencji Polskiego Offshore to konieczność. Budowa, a potem eksploatacja morskich farm wiatrowych wymaga fachowców ze specjalistycznymi kwalifikacjami. Na razie w Polsce jest ich ciągle za mało. Dlatego musimy jak najszybciej wykształcić młodych inżynierów, logistyków, czy operatorów do pracy zarówno na morzu, przy farmach wiatrowych, jak i w portach instalacyjnych i serwisowych – mówi Robert Nowicki, prezes zarządu ORLEN Neptun.

Projekt zostanie zrealizowany we współpracy z dwoma jednostkami nadzorowanymi przez Ministra Infrastruktury: Zespołem Szkół Morskich w Świnoujściu i Politechniką Morską w Szczecinie oraz jedną ze szczecińskich szkół branżowych.

- To bardzo dobry pomysł. Dla naszych studentów, którzy jako pierwsi w Polsce kształcą się na kierunku studiów inżynierskich związanym z morską energetyką wiatrową, będzie to szansa nie tylko na poszerzenie praktycznych kompetencji zawodowych, ale również poznania specyfiki pracy w ORLEN Neptun. Dzięki temu w przyszłości, stając się częścią wysoko wykwalifikowanej kadry profesjonalistów, będą oni stanowić o sile polskiego offshoru – mówi Wojciech Ślączka, rektor Politechniki Morskiej w Szczecinie.

Pierwsze, pilotażowe szkolenia na poziomie zawodowym mają zostać uruchomione w Zespole Szkół Morskich w Świnoujściu. Adresowane one będą dla uczniów zainteresowanych pracą na Terminalu.

Instalacyjnym, do którego budowy w świnoujskim porcie przygotowuje się ORLEN Neptun. Fachowcy z tej spółki będą przygotowywać przyszłych specjalistów do obsługi infrastruktury portowej koniecznej do realizacji projektów offshore wind, w tym m.in logistyków, hakowych, sztauerów i operatorów żurawi.