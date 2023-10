W Odrze było więcej soli, bo była cofka na Bałtyku. Wojewoda mówi o kłamstwie na potrzeby kampanii

„Zagrożona została infrastruktura krytyczna. Szczecinianom grozi chłód i ciemność na ulicach. Czy władza PiS próbuje wyjaśnić katastrofalny stan Odry, który sparaliżował elektrociepłownię?” - pytał w dramatycznym tonie autor artykułu w GW.

Natomiast fakty na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej przedstawił wojewoda Zbigniew Bogucki.

Kilka dni temu Elektrociepłownia Szczecin wstrzymała pracę. Miało to związek z podwyższonym wskaźnikiem zasolenia wody w Parnicy. To z tej rzeki pobierana jest woda do celów technologicznych. Zmiana nie spowodowała wstrzymania lub ograniczenia dostępności energii cieplnej dla odbiorców. Pojawiły się jednak fałszywe informacje o „ukrywaniu przez służby wojewody katastrofy ekologicznej w Odrze”.