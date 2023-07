Tu powstaje węzeł przesiadkowy SKM Żelechowa. Jak przebiegają prace?

To budowa, którą prowadzą Szczecińskie Inwetycje Miejskie. Prace realizuje firma Elbud Szczecin Sp. z o.o. za kwotę 6 283 618,46 zł brutto. Termin wykonania zamówienia wynosi: 390 dni od daty podpisania umowy, czyli od października 2022 roku.

W ramach przebudowy terenu przy przystanku kolejowym powstaje parking Park&Ride na kilkadziesiąt miejsc od strony ulicy Żelaznej. To oznacza również przebudową części tej ulicy i wykonanie przystanku autobusowego dla linii 58 i 59 oraz zatoki postojowej dla parkingu Kiss&Ride. Po zachodniej stronie przystanku wykonany zostanie fragment ulicy Wendeńskiej oraz ciąg pieszy prowadzący do skrzyżowania ulic Obotryckiej i Kruczej. Przy tym skrzyżowaniu powstaje przystanek autobusowy w kierunku Polic. W tym miejscu mogą zatrzymywać się autobusy linii do Polic 101, 107, a także linii 63 do Skolwina, czy 58 i 59 jadące przez Żelechową przez Golęcino i Gocław. Stąd pasażerowie, przechodząc przez park, dotrą do przystanku PKP.