Trwają poszukiwania projektanta i wykonawcy obwodnicy Polic. Ogłoszono przetarg

Kiedy poznamy wykonawcę?

- To są duże zadania. Nie wiemy, czy będą protesty, czy będą odwołania konsorcjum — mówił Krzysztof Kuśnierz, naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Policach.

Do dokumentacji przetargowej został dołączony program funkcjonalno-użytkowy, który zawiera szczegółową koncepcję obwodnicy Polic. Na odcinku od ulicy Nadbrzeżnej (jeszcze przed wjazdem do osiedla Mścięcino) do ulicy Przęsocińskiej będzie jednojezdniowy odcinek. Ulica Przęsocińska, czyli droga powiatowa 3914Z (droga z Polic do Przęsocina), będzie poszerzona o trzeci pas.