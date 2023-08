Taniej niż w Chorwacji i chłodniej niż w Hiszpanii. Czesi zachwyceni polskimi kurortami

- W tym roku przyjechało do mnie ponad 500 gości z Czech - zdradza Monika Kowalska, dyrektorka Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. - To wzrost w stosunku do ubiegłego roku aż o ponad tysiąc procent! - mówi zachwycona, bo lubi turystów z Czech. Są grzeczni, nie są roszczeniowi i w pokojach hotelowych nie zostawiają bałaganu.

Jest ich średnio o 40 procent więcej

- I hotele wyraźnie to zauważają. Czechów zachęca do przyjazdu do nas jakość usług hotelowych, na dodatek cenowo jesteśmy dla nich atrakcyjni - mówi Roman Kucierski, dyrektor hotelu Hamilton w Świnoujściu. - Turyści mówią nam, że bywali już w Austrii, bywali w Chorwacji, a Polska jest dla nich nowym lądem do odkrycia.

Chcą, aby jeszcze wrócili

- Stare powiedzenie mówi: „Cudze chwalicie, swego nie znacie” i rzeczywiście w przypadku tego, co o polskim morzu mówią Niemcy, Czesi czy Słowacy, idealnie się potwierdza - mówi Hanna Mojsiuk z Północnej Izby Gospodarczej. - Polacy narzekają na pogodę, a Czesi mówią, że klimat jest przyjemniejszy niż w suchej Hiszpanii. Dla nas polskie plaże to nic wielkiego, a dla turystów z Czech ich szerokość jest imponująca, a na dodatek nie ma stref zastawionych tylko leżakami na wynajem.

Promocja w telewizji czeskiej

Przez cały 2022 rok przyjechało do Polski ponad 200 tysięcy turystów z Republiki Czeskiej. W tym roku będzie ich o wiele więcej. Okazuje się, że do spędzenia wakacji nad polskim morzem w tym roku zachęcała Czechów tamtejsza telewizja. Rozrywkowy magazyn podróżniczy „Bedekr”, który emituje kanał drugi Telewizji Czeskiej, wybrał się niedawno do Trójmiasta. Prezenterka Jitka Ježková odkrywała przed czeskimi widzami magię Gdańska, Gdyni i Sopotu.

Czesi są zachwyceni

Także coraz częściej na czeskich forach internetowych, poświęconych turystyce, nie brakuje zachwytu nad polskim wybrzeżem. Nasi południowi sąsiedzi podziwiają przede wszystkim plaże, bo są szerokie, z miękkim i białym piaskiem. Porównują je do... plaż karaibskich, choć od razu zauważają, że tropikalnej pogody to na naszym wybrzeżu nie należy się spodziewać. Z drugiej strony pada wiele miłych słów o życzliwości i uprzejmości Polaków, a także… o przyjaznych cenach.

Coraz łatwiejszy dojazd nad morze

Kolejne turystyczne ożywienie przyniesie z pewnością uruchomienie bezpośredniego połączenia kolejowego między Gdynią a Pragą. Jak poinformował portal rynek-kolejowy.pl, powołując się na czeski serwis internetowy zdopravy.cz, od grudnia 2024 roku cztery razy dziennie, kursować będzie pociąg w relacji Gdynia - Praga. Obsługiwać będą go České dráhy we współpracy z PKP Intercity.

- Do przyjazdu w zachodniopomorskie zachęca Czechów także nasza infrastruktura - twierdzi Roman Kucierski ze Świnoujścia. - Dotrą do nas S3, bo wyjeżdżając z Pragi, jedziemy do Wrocławia, a z Wrocławia do Szczecina, a to połączenie jest samą przyjemnością. Nasze wybrzeże i Morze Bałtyckie stają się bardzo atrakcyjne. Co ciekawe, wielu Czechów mówi, że upały z Grecji czy Hiszpanii też są dla nich męczące i w sumie pogoda w Polsce im wcale nie przeszkadza - dodaje Kucierski.

Bo sporo Czechów do Polski przyjechało rowerami lub z rowerami. - Okrążają całą Polskę i zatrzymują się u nas. To zazwyczaj 20-30-latkowie, ale wśród rowerzystów są także osoby po 60. roku życia. Natomiast samochodami przyjeżdżają głównie rodziny z dziećmi - mówi Agata Sobiszewska. - Coraz częściej przychodzą do naszej informacji turystycznej. Pytają o wszystko: co robić, co zobaczyć, gdzie dobrze zjeść, gdzie są trasy rowerowe, jakie są możliwości aktywnego wypoczynku.