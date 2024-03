To pogoda sprawia, że Święta spędzamy poza domem. Zapowiadają się tłumy nad morzem

- Mam te święta spędzić przed telewizorem? - pyta retorycznie Alicja, która do Międzyzdrojów przyjechała z mężem i dwójką dzieci. - Pogoda zachęca wręcz do spacerów. Trzeba z niej skorzystać.

Nad morze do Świnoujścia z Wrocławia przyjechał Mateusz z rodziną.

- Chcemy wyrwać się z domu - tłumaczy i dodaje, że już jakiś czas temu zauważył, że wyjazd na święta wcale go dużo więcej nie kosztuje, niż organizowanie świąt w domu. - Różnica jest taka, że wyjeżdżając, trzeba od razu zapłacić większą kwotę. A robiąc zakupy na święta do domu, wydaje się niemal tyle samo, tyle że nie jednego dnia. Po prostu, pomału znosi się te zakupy do domu. A trzeba jeszcze ugotować, upiec, pokroić. Do tego dochodzi zmywanie naczyń i sprzątanie. Lepiej więc wyjechać - podkreśla.