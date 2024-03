Wielkanoc w Międzyzdrojach ciepła i pogodna [ZDJĘCIA]

A świadczą o tym choćby zastawione samochodami uliczki miejscowości, pełne ogródki gastronomiczne. , zapełnione hotele i pensjonaty.

Sporo gości przyjechało z Niemiec, ale oni do Międzyzdrojów zawitali już w czwartek, bo Wielki Piątek jest tam dniem wolnym od pracy. Z kolei napływ Polaków nad morze nastąpił największy w piątek .

- Niemcy zarezerwowali swój pobyt nad naszym morzem od czwartku do niedzieli / mówi Monika Kowalska, dyrektorka Vienna House Amber Baltic Miedzyzdroje. - Polacy od piątku do poniedziałku. Ale w tym roku ciekawostka jest, że na święta Wielkanocne przyjechali do nas goście z Czech. Dawno na święta ich u nas nie było. To nasi goście, którzy byli u nas już latem i wyraźnie przypadła im do gustu nasza gościnność.