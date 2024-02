Jakie apartamenty są poszukiwane nad morzem? Liczą się również dodatkowe atrakcje

- Już nie wystarczy ładny apartament nad morzem - mówią eksperci od turystyki na Wybrzeżu. - Potrzebne jest dobre zaplecze, a tego nie mają prywatne osoby, które chcą wynajmować swoje apartamenty.

Właśnie taką tendencję zauważyli operatorzy, którzy zajmują się wynajmowaniem mieszkań nad morzem.

- Turyści, którzy planowali wyjazd nad Bałtyk podczas tegorocznych ferii zimowych, pytali nie tyle o udogodnienia w apartamentach, ile o - przede wszystkim - możliwość skorzystania z dodatkowych atrakcji - mówi Helena Powidowska z biura wynajmu nieruchomości w Świnoujściu.

- Nie chcieli mieszkać w apartamentowcach, gdzie do ich dyspozycji jest tylko mieszkanie, ale pytali o to czy w obiekcie jest przynajmniej basen, sala do gry w bilard, sala zabaw dla dzieci itp. atrakcje.

Operatorzy podkreślają też, że zainteresowanie spędzaniem urlopów zimowych w tym roku nad Bałtykiem przerosło ich oczekiwania. Oczywiście największym powodzeniem cieszyły się obiekty turystyczne w Świnoujściu i Międzyzdrojach.