Tak wyglądają zabytki kartograficzne. W Szczecinie odbyła się prezentacja w bibliotece uniwersyteckiej [ZDJĘCIA]

Była to jedna z nielicznych okazji, by zobaczyć na "żywo" zabytki kartografii.

- Ta kolekcja, która jest nie tylko kartograficzna, bo tu są też widoki miast pomorskich, a przede wszystkim Szczecina. Ostatnio udało nam się kupić widok Szczecina według rysunku Fryderyka Bernarda Wernera - mówi dr hab. Radosław Skrycki, kustosz zbiorów kartograficznych w Bibliotece Głównej US.

To miedzioryt przedstawiający widok miasta wydany przez Martina Engelbrechta w Augsburgu, według rysunku Friedricha Bernharda Wernera. To kolorowa panorama Szczecina tuż po zakończeniu rozbudowy szczecińskich fortyfikacji przez Prusaków, czyli w pierwszej połowie XVIII wieku. Uwagę zwraca to, że kolory Gryfa z tarczy herbowej, nie mają wiele wspólnego z prawdą, ale wówczas wydawcy map nie dbali o takie rzeczy.

Andrzej Szkocki