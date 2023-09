Tak będzie wyglądał nowy kompleks mieszkaniowy Szczecinie! Tu kiedyś stał słynny "Maciuś" [ZDJĘCIA]

To kwartał 21, czyli plac znajdującego się przy ulicy Edmunda Bałuki, a kojarzony przede wszystkim ze Szkołą Podstawową nr 54 nazywaną pieszczotliwie "Maciusiem". To inwestycja "City Pearl Apartments". W przyszłości mają tu stanąć dwa budynki mieszkalno-usługowe. Budynek B1 frontowy od ulicy Bałuki będzie miał pięć kondygnacji nadziemnych, natomiast w części pozostałej cztery. Jak podaje inwestor Mak Dom Holding S.A., budynek będzie czteroklatkowy z kondygnacją podziemną w postaci dwóch niezależnych przestronnych hal garażowych z pomieszczeniami gospodarczymi i technicznymi. W obu halach będą miejsca do ładowania samochodów elektrycznych.