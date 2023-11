To jeden z największych wieżowców w Szczecinie. Stąd jest najpiękniejszy widok na panoramę miasta [ZDJĘCIA]

Wiadomo już, że w jednej części budynku znajdować się będzie sklep Żabka.

- A dlatego, aby lokatorzy mogli najpotrzebniejsze zakupy zrobić blisko - mówi Adam Poniewski.

A jak nam się udało wejść aż na 20 piętro wieżowca?

- Budynek ma 18 pięter - mówi Jan Czajewski, kierownik budowy. - Oczywiście ci co maja mieszkania na 18 piętrze mają najbardziej spektakularny widok z okien. Ale ci, co mieszkają niżej będą mogli wejść na taras na 19 piętro i obserwować co dzieje się dokoła. Specjalnie dla nich go przygotujemy. Natomiast jeszcze wyżej, na 20 piętrze, będzie miejsce na niektóre potrzebne instalacje. Tam po ich ulokowaniu już nie będzie można wejść, ale na razie zdjęcia można robić - mówi i zaprasza na podziwianie widoków.