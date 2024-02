Budowa Mediateki na prawobrzeżu złapała zadyszkę. Znowu opóźnienie prac [ZDJĘCIA]

Co to za inwestycja?

Budynek czytelni ("A"), którego podstawową funkcją będzie funkcja wypożyczalni zbiorów, oferuje również m.in. przestrzenie dla dzieci, do pracy indywidualnej i w grupach czy strefy odpoczynku przy książce lub gazecie. Przewidziano również miejsce do spotkań lub pracy przy stolikach na parterze oraz tzw. cichą czytelnię. Jest to także strefa przeznaczona dla rodziców czekających na swoje dzieci, które odwiedzają bibliotekę. W tym miejscu zaplanowano również stanowiska komputerowe, odsłuchu oraz miejsca do pracy dla osób ze specjalnymi wymaganiami.

Z górnej kondygnacji zaplanowano wejście na otwarty taras znajdujący się nad holem wejściowym. Taras będzie pełnił również funkcję zewnętrznej sceny z miejscem przeznaczonym na widownię lub np. forum do spotkań czy organizowania kameralnych wydarzeń plenerowych.