Nowe wrota do hangaru Szczecińskiego Aeroklubu. Rozpoczyna się modernizacja [ZDJĘCIA]

Informację ogłosił dziś Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

- Wiecie, że w Szczecinie znajdziecie drzwi, które mają aż sto metrów długości? Mowa o wrotach hangaru do Aeroklubu Szczecińskiego. Niebawem rozpoczyna się ich wymiana. Swoje już wysłużyły i nie dość, że nie wyglądają, to jeszcze nie działają tak jak potrzeba. To kolejny etap modernizacji aeroklubu. Wcześniej remontowano dach, wymieniano okna czy fasadę - ogłosił prezydent.