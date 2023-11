Szpital przy Unii Lubelskiej wyznaczył pacjentce nowy termin operacji. Wcześniej zabieg odwołano

Zapytaliśmy szpital o odwołany zabieg pani Jolanty Sobeckiej. W jego imieniu odpowiedź przesłał nam Konrad Jarosz, dyrektor szpitala przy ul. Unii Lubelskiej. Informuje w niej, że szpital "wstrzymał realizację świadczeń opieki zdrowotnej w trybie planowym" ponieważ "stwierdził przekroczenia limitu świadczeń finansowanych w ramach ryczałtu PSZ za okres I-X 2023 r.,". Wstrzymał planowane zabiegi także dlatego, że "nie ma pewności co do ostatecznej wysokości ryczałtu PSZ na cały rok 2023".

O sprawie odwołanej operacji Jolanty Sobeckiej pisaliśmy kilka dni temu. Napisał do nas Jarosław Bogacz syn Pani Jolanty. Pisał, że jego mama już od ponad dwóch lat cierpi na chorobę związaną z kręgosłupem i bardzo cierpi.

Dyrektor Jarosz napisał też, że "przeprowadzona analiza zrealizowanych w ramach ryczałtu PSZ świadczeń zdrowotnych w okresie od stycznia do końca października 2023 r. przez SPSK nr 1 PUM w Szczecinie, wykazała przekroczenie wartości ustalonego w umowie limitu o ponad 3,00% tj. na kwotę ponad 5.700.000,00 zł." i zaznaczył, że świadczenia zdrowotne ponad ustalony limit zostały sfinansowane w całości z własnych środków szpitala.

Dyrektor Jarosz zaznaczył także, że "szpital posiada możliwości kadrowe do dalszego leczenia pacjentów, natomiast z uwagi na zasady wynikające z dyscypliny finansów publicznych oraz braku podstawy prawnej dającej gwarancję finansowania, zaistniała konieczność podjęcia powyższej decyzji."

Dodał, że szpital wielokrotnie zwracał się do płatnika o zwiększenie przyznanego ryczałtu w zakresie neurochirurgii. "W odpowiedzi, pismem z dnia 27 październik 2023 roku dyrektor ZOWNFZ poinformował szpital, iż nie znajduje prawnych podstaw do zwiększenia wysokości ustalonego ryczałtu PSZ."

Odwołana operacja pani Jolanty. NFZ twierdzi, że to nie jest kwestia pieniędzy

Kolejnego dnia otrzymaliśmy pismo od Małgorzaty Koszur, rzeczniczki prasowej Zachodniopomorskiego OW NFZ, w którym pisze, że "stwierdzenie braku podstaw prawnych, na które powołuje się dyrektor SPSK nr1 PUM w Szczecinie, dotyczyło dodatkowej kwoty 1,5 mln złotych, które ZOW NFZ miał przekazać na operacje robotyczne. Szpital wniósł do Funduszu o taką kwotę po zakupieniu robota z dotacji Ministerstwa Zdrowia. Jednocześnie dyrektor szpitala poinformował, że Minister Zdrowia nie uwzględnił robotycznych operacji neurochirurgicznych w wykazie świadczeń gwarantowanych".

Małgorzata Koszur dodała, że podstawą prawną, by Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ przekazał na to dodatkowe pieniądze, jest wycena robotycznych świadczeń neurochirurgicznych po dopisaniu ich przez Ministerstwo Zdrowia do wykazu świadczeń gwarantowanych i że Fundusz popiera i rekomenduje wszelkie działania związane z rozwojem bazy sprzętowej oraz podnoszeniem jakości udzielanych świadczeń, niemniej dysponuje środkami publicznymi i ma obowiązek przestrzegać prawa.