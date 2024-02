Prokuratura cofnęła wniosek o uchylenie immunitetu byłemu marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu

- Prokurator uznał, że ten wniosek (o uchylenie immunitetu - PAP) jest co najmniej przedwczesny. Zostały w nim sformułowane tezy, które niekoniecznie muszą być jedynymi uprawnionymi tezami, czy też przebiegiem zdarzeń – powiedział w rozmowie z PAP Lorenc.

Według prokuratury w uzasadnieniu wniosku o wyrażenie przez Senat zgody na pociągnięcie byłego marszałka do odpowiedzialności karnej, zawarte są między innymi stwierdzenia o charakterze przypuszczającym, dotyczące okoliczności mających obciążać Grodzkiego, których nie można uznać za ustalenia faktyczne o charakterze pewnym. We wniosku tym stwierdzono również liczne braki i błędy, które dyskwalifikowały go jako pismo procesowe, na podstawie którego podjęta miała być przez Senat decyzja w przedmiocie odpowiedzialności karnej osoby chronionej immunitetem parlamentarnym.

W styczniu Prokuratura Regionalna w Szczecinie wniosła do sądu akt oskarżenia przeciwko 30 osobom podejrzanym o przestępstwa korupcyjne związane z Fundacją Pomocy Transplantologii. Według śledczych w szpitalu w szczecińskim Zdunowie żądano od pacjentów po 10 tys. zł za operacje leczenia otyłości poza kolejką.