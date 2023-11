Zachodniopomorski NFZ twierdzi, że to nie przez brak pieniędzy pani Jolancie odwołano planowana operację

Jak pisze Małgorzata Koszur, podstawą prawną, by ZOW NFZ przekazał na to dodatkowe pieniądze, jest wycena robotycznych świadczeń neurochirurgicznych po dopisaniu ich przez Ministerstwo Zdrowia do wykazu świadczeń gwarantowanych. Dodaje przy tym, że Zachodniopomorski Oddział Fundusz popiera i rekomenduje wszelkie działania związane z rozwojem bazy sprzętowej oraz podnoszeniem jakości udzielanych świadczeń, niemniej dysponuje środkami publicznymi i ma obowiązek przestrzegać prawa.

- Stwierdzenie braku podstaw prawnych w piśmie wystosowanym przez ZOW NFZ do szpitala, w żadnej mierze nie odnosi się do jakichkolwiek świadczeń udzielanych pacjentom! - podkreśla rzeczniczka prasowa. - Zachodniopomorski Oddział NFZ finansuje wszystkie wykonane i prawidłowo sprawozdane świadczenia opieki zdrowotnej, w tym nadwykonania.