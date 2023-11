Kobieta już od dwóch lat cierpi z bólu, a szpital odwołuje zaplanowaną operację, bo nie dostał pieniędzy z NFZ

- Nawet już morfina jej nie pomaga - mówi Jarosław Bogacz, syn Jolanty Sobeckiej. - Mama bardzo cierpi. To trwa już ponad dwa lata, a my z mamą chodzimy od lekarza do lekarza.

- Uzyskaliśmy informację iż NFZ przestał płacić szpitalowi za wykonywane operacje i dyrektor nie miał innego wyjścia jak odwołać planowane operacje - mówi Jarosław Bogacz. - Nie rozumiemy dlaczego można zostawić tak cierpiącą i schorowaną kobietę w potrzebie na pastwę losu. Nie wiemy już gdzie iść po pomoc, ponieważ ta operacja naprawdę jest ostatnią możliwością dla mamy. Jej stan psychiczny przez bóle jest opłakany, wręcz boimy się co przez to cierpienie może się wydarzyć.

Pytanie do szpitala

Na pytanie dlaczego szpital odwołał zabieg, zwróciliśmy się do rzeczniczki prasowej. Otrzymaliśmy odpowiedź od Konrada Jarosza, dyrektora szpitala przy ul. Unii Lubelskiej, w którym informuje, że szpital "wstrzymał realizację świadczeń opieki zdrowotnej w trybie planowym" ponieważ "stwierdził przekroczenia limitu świadczeń finansowanych w ramach ryczałtu PSZ za okres I-X 2023 r.,". Wstrzymał planowane zabiegi także dlatego, że "nie ma pewności co do ostatecznej wysokości ryczałtu PSZ na cały rok 2023".

Dyrektor Jarosz pisze też, że przeprowadzona analiza zrealizowanych w ramach ryczałtu PSZ świadczeń zdrowotnych w okresie od stycznia do końca października 2023 r. przez SPSK nr 1 PUM w Szczecinie, wykazała przekroczenie wartości ustalonego w umowie limitu o ponad 3,00% tj. na kwotę ponad 5.700.000,00 zł."

Zaznacza także, że świadczenia zdrowotne ponad ustalony limit zostały sfinansowane w całości z własnych środków szpitala.