Szczecińskie przedszkole idzie do szkoły. Wesołe Siódemki chcą być w Domu Kultury Leszek Wójcik

O planowanej wyprowadzce "Wesołych Siódemek" z pomieszczeń Domu Kultury "Skolwin" do oddalonej o kilkaset metrów dalej szkoły podstawowej, rodzice dowiedzieli się w ubiegłym tygodniu.

1. Czy decyzja o przeniesieniu filii przedszkola nr 77 do Szkoły Podstawowej nr 44 jest decyzją ostateczną? 2. Czy szkoła oraz jej otoczenie (klasy, parkingi, ciągi komunikacyjne, zaplecze gastronomiczne czy choćby plac zabaw) będą gotowe na "przyjęcie" przedszkola już we wrześniu 2024 r.? 3. W jaki sposób "wprowadzenie" przedszkola do szkoły wpłynie na funkcjonowanie obu placówek? To tylko kilka z wielu pytań jakie rodzice przedszkolaków stawiają władzom miasta w związku z planowanym przeniesieniem ich dzieci z przytulnego przedszkola do nieprzygotowanych klas w szkole. Na razie (dopóki nie otrzymają odpowiedzi) są na nie!