Dom kultury Klub Skolwin idzie do remontu, a maluchy do szkoły. Rodzice protestują

Rodzice przede wszystkim podkreślają, że obawiają się kontaktu ich maluchów z dziećmi w wieku szkolnym.

- A dostosowana dla maluchów toaleta jest na drugim końcu szkoły - opowiada mama trzylatka z „Zuchów”. - Dzieci trzeba więc będzie każdorazowo zaprowadzać do ubikacji. A przecież one nie będą chciały siku na dany przez nauczyciela sygnał. Każde będzie chciało kiedy indziej. I co wtedy? Jeden wychowawca będzie cały dzień kursować między salą a toaletą? To absurd. Ale to nie koniec. Równie daleko jest na przykład do stołówki.