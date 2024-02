Szczecińscy pisarze w Galaxy. Z miłości do szczecińskości

Ideę spotkania "naszych" pisarzy z czytelnikami tłumaczy sam jej tytuł: "Z miłości do szczecińskości". Panie, Monika Szymanik i Marzena Łopatkiewicz, postanowiły zaprezentować mieszkańcom szczecińskich twórców: autorki i autorów oraz, przy okazji, poprzez wspólne działania, wspierać lokalne księgarnie kameralne. Ich zaproszenie do udziału w spotkaniach autorskich w Galaxy przyjęli: Leszek Herman, Wojciech Ciesielski, Monika Wilczyńska, Aleksandra Brambor-Rutkowska, Małgorzata Duda, Michał Dłużak, Konrad Pawicki, Marek Stelar, Przemysław Kowalewski, Sylwia Trojanowska, Inga Iwasiów i Marcin Grzelak. Spotkanie poprowadził Krzysztof Lichtblau.

- Nasza inicjatywa jest formą podziękowania dla szczecińskich twórców - tłumaczy Monika Szymanik. - Za to, że nas wspierają, odwiedzają, u nas się spotykają z czytelnikami i podpisują swoje książki.

Ze wszystkimi można się było spotkać i porozmawiać, kupić ich książki i poprosić o dedykację. Do niektórych ustawiały się długie kolejki.

- Chętnie włączyliśmy się do akcji obu pań, bo od lat realizujemy plan, by nasze centrum stało się przestrzenią nie tylko handlową ale również kulturalną - zapewnia Patrycja Rozwarska, menedżer ds. marketingu w CH Galaxy. - Szczególnie, że chodzi o szczecińskich pisarzy, którzy są niezwykle ciekawymi ludźmi i mają dużo do powiedzenia. I dlatego warto ich promować.

Pisarze, w przeciwieństwie do innych artystów, pozostają "w ukryciu", za kartami swoich powieści. Często są nierozpoznawalni, nie znają ich nawet najwierniejsi fani, miłośnicy ich książek.

- Chcemy to zmienić - twierdzą organizatorki. - Sprawić, byście poznali swoich ulubionych autorów osobiście.

Ale spotkania odbywały się nie tylko dlatego.