Z miłości do Szczecina, czyli różne spojrzenia na miasto. Wyjątkowa wystawa w filharmonii [ZDJĘCIA]

Pomysłodawczynią wystawy jest Monika Szymanik, szczecińska księgarka, instagramerka i autorka książek o Szczecinie. Obok fotografii jej autorstwa w galerii Poziom 4. można oglądać także zdjęcia Nikoli Gawrońskiej, Agnieszki Januckiej-Popiołek, Anny Niemiec i Przemysława Krzyżanowskiego. - Wszystkie te osoby poznałam dzięki Instagramowi, wszystkie robią przepiękne zdjęcia Szczecina i to był mój klucz do wybierania autorów zdjęć. Początek mojej drogi to przecież właśnie założenie na Instagramie profilu Kamienicy w lesie, pokazywanie kamienicznego Szczecina i moje marzenie o wydaniu książki - mówi „Głosowi” Monika Szymanik.

Czwartkowy wernisaż był jednocześnie spotkaniem szczecińskich autorów i miłośników książek ze Szczecinem związanych. O swoim spojrzeniu na Szczecin w specjalnym panelu literackim opowiadali Monika Szymanik, Inga Iwasiów, Leszek Herman, Sylwia Trojanowska, Michał Dużak i Przemysław Kowalewski. Całą rozmowę poprowadził literaturoznawca i wydawca Krzysztof Lichtblau, znany jako Pan od książek. - Kiedy Karolina Kordys z Filharmonii zaproponowała mi wernisaż i wystawę moich zdjęć, od razu wiedziałam, że nie tylko chcę zaprosić do tego projektu innych fotografów, ale też chciałam, aby była to okazja do pokazania wspaniałej szczecińskiej literatury. Mamy coraz więcej książek szczecińskich autorów, ale co niemniej ważne - jest ogromne zainteresowanie tymi książkami samych szczecinian - mówi Monika Szymanik.