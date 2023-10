Szczecin znów zmienia budżet. Sprawdziliśmy co się w nim znajduje

To efekt zwiększenia dochodów bieżących (niezbędnych do funkcjonowania miasta) o 39,434 mln zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów majątkowych (inwestycje) o 14,291 mln zł. Taki sam zabieg zastosowano przy wydatkach. Bieżące rosną o 40,668 mln zł, a majątkowe zmniejszają się o 15,525 mln zł.

Wsparcie dla komunikacji i kultury

Nowelizacja budżetu przewiduje zasilenie spółek autobusowych kwotą 7,3 mln zł na pokrycie kosztów przewozu. To oznacza, że wydatki na autobusową komunikację wzrosną w tym roku do 206 mln zł. Do Tramwajów Szczecińskich trafi 6,1 mln zł, a wydatki na tramwaje wzrosną do 129,4 mln zł.