Szczecin i Świnoujście wiatrowymi potęgami. Wre praca przy terminalu, a w Szczecinie ruszają specjalne szkolenia

Szczecin stanie się słynny z kształcenia najwyższej klasy specjalistów w dziedzinie energetyki wiatrowej? To prawdopodobne. To dzięki podpisanej umowie między Zespołem Szkół nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie i spółką Orlen Neptun, odpowiedzialną za realizację morskich farm wiatrowych na Bałtyku w sprawie kształcenia kadr dla sektora offshore wind. Co ważne: w ramach współpracy uczniowie będą mogli wziąć udział m.in. szkoleniach, wyjazdach studyjnych, spotkaniach z ekspertami z branży morskiej energetyki wiatrowej oraz praktykach i warsztatach.

- Szczecin to jedno z najważniejszych miejsc na mapie polskiego offshoru. W tym mieście czołowi producenci komponentów morskich farm wiatrowych otwierają swoje fabryki, a Politechnika Morska kształci przyszłych inżynierów branży offshore wind. Nie jest, więc przypadkiem, że właśnie tutaj zdecydowaliśmy się kształcić przyszłych pracowników budowanego obecnie przez nas terminala instalacyjnego morskich farm wiatrowych.– mówi Robert Nowicki, prezes zarządu ORLEN Neptun.