Uczennica ze szczecińskiego liceum na pierwszym miejscu w XV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej

Zofia Krok na drodze do zwycięstwa pokonała ponad 5400 uczniów z całej Polski. W trzech etapach zmagań zdobyła największą liczbę punktów, dlatego to na nią czekają bezpłatne studia I i II stopnia w Wyższej Szkole Logistyki (WSL).

XV edycja Olimpiady rozpoczęła się już w październiku 2023 roku, kiedy to przyszli logistycy z 277 szkół musieli odpowiedzieć na 25 pytań postawionych w teście on-line. Walka była bardzo wyrównana, a do kolejnego etapu zakwalifikowało się 851 uczniów. W zawodach II stopnia organizowanych 8 stycznia br. uczestnicy musieli odpowiedzieć na jeszcze trudniejsze pytania w teście wielokrotnego wyboru. Z tymi poradziło sobie najlepiej 69 uczestników, którzy 8 marca stanęli do walki o zwycięstwo podczas finałowego etapu Olimpiady. Przyjechali w tym celu do WSL nawet z najodleglejszych zakątków kraju.

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna jest turniejem otwartym dla wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych pasjonujących się logistyką. Do zawodów stają głównie uczniowie techników logistycznych i spedycyjnych. Ale w tym roku miejsca w finale należą także do 4 uczniów liceum ogólnokształcącego. I to właśnie po raz pierwszy najwyższe miejsce zajęła uczennica czwartej klasy liceum Zofia Krok. Drugie miejsce zdobył Mikołaj Gmur z Zespołu Szkół w Bielicach, a trzecie Aleksandra Urbala z Zespołu Szkół nr 8 również ze Szczecina.