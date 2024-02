Stoczniowa świetlica bez dotacji. Ministerstwo Kultury twierdzi, że nie ma pieniędzy na odnowienie zabytku

Do kogo się zwracał? Tego nie chciał ujawnić. Zakomunikował jedynie, że pomysł odbudowy świetlicy może się zakończyć "fiaskiem". I to "z inicjatywy szczecińskich polityków".

Przewodniczący Jurek zapewnił jednak, że wykorzysta każdą możliwość, by uczestnicy wydarzeń z grudnia 70. i stycznia 71. mieli się gdzie spotykać i by Szczecin miał wreszcie swoje miejsce upamiętnienia tamtych wydarzeń.

- Przed przejściem na emeryturę chciałbym móc powiedzieć, że spełniłem swoją misję. A na razie, niestety, tak powiedzieć nie mogę.

Rzeczywiście, na razie się nie wydaje, by do tego mogło dojść. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwróciło się do dyrektora Centrum Solidarności "Stocznia", by odstąpił od przyjęcia darowizny nieruchomości świetlicy stoczniowej od miasta.