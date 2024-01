Centrum Solidarności „Stocznia” bez wsparcia ministra kultury

Dyrektor przypomniał, jaką wartość ma dla Szczecina stoczniowa świetlica.

- To symbol jedności i solidarności - podkreśla. - Obradował w niej tzw. Ogólnomiejski Komitet Strajkowy w grudniu 1970 r., tu po raz pierwszy upomniano się o wolne od władz związki zawodowe, to w niej odbyła się słynna rozmowa robotników z I sekretarzem KC PZPR Edwardem Gierkiem w styczniu 1971 r. i to w niej podpisano pierwsze porozumienie z rządem w 1980 r., które otworzyło drogę do powstania NSZZ Solidarność, a w konsekwencji doprowadziło do obalenia komunizmu w Polsce.